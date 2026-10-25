الاحتلال يواصل إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم لليوم الثالث

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية تغلق قوات الاحتلال مداخل النشاش وقصر نصار والسدر، والطريق الواصل بين قريتي الجبعة ونحالين غربا، والمدخل الرئيسي لقرية واد فوكين غربا، ومداخل قرى مراح رباح والمنشية وأم سلمونة وجورة الشمعة جنوبا، إضافة إلى مداخل بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وكانت قوات الاحتلال قد وضعت، السبت، مركبات غير قانونية عند مداخل طرق ترابية تؤدي إلى بلدة تقوع لإغلاقها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه مركبات المواطنين، أثناء سلوكها طرقا وعرة قرب البلدة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز والعوائق في الضفة الغربية 942، منها 824 حاجزا ونقطة إغلاق ثابتة، و118 عائقا خطيا