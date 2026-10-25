إجبار مئات العائلات على النزوح .. الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، عدوانها الشامل والمستمر على محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وسط تصعيد الاقتحامات، والاعتقالات، وتشديد الحصار العسكري، حيث اعتقلت 20 مواطنا، في ظل تفاقم معاناة المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

وذكرت مصادر محلية بأن ان قوات الاحتلال اقتحمت معظم أحياء مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين، وقامت بتفتيشها والتنكيل بأصحابها، قبل أن تعتقل: تقي فضل القواسمي، وأحمد عدلي الهيموني، ويوسف أبو داود، وأيمن أبو داود، ومحمود أبو داود، وجبريل ماهر أبو اصبيح.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا ويطا والسموع جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: نايف الرجوب، وسليم الرجوب، ونهاد مطير العواودة، وحسام محمود أبو راس، ورأفت محمود احريزات، وباسم احمد الزعارير، وبلال عمر البدارين، وأيمن أبو عواد، ومحمد مصطفى الرواشدة، ومنير عيسى الحوامدة، وبراء الخلايلي، بعد مداهمة منازلهم، والتنكيل بهم.

ومن بلدة ترقوميا غربا، اعتقلت تلك القوات محمد سمير طنينة، علاء محمد قعقور، بالإضافة إلى المواطن عبد الرحمن العرجا من حلحول شمالا.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال حصارها العسكري المفروض على مدن وبلدات وقرى ومخيمات المحافظة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية اليها، وتطارد كل من يحاول الدخول، أو الخروج منها.

فيما تستمر تلك القوات بإغلاق منطقتي "الجلدة" و"عين دير بحة" في مدينة الخليل، بعد ان أخلت بالقوة أجزاء كبيرة منها، وأجبرت- خلال الأيام الثلاثة الماضية، على نزوح أكثر من 200 عائلة، وتهجير 2500 مواطن من دير بحة والجلدة قسرا من منازلهم.

المصدر / الخليل/ فلسطين أون لاين: