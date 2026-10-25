الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة يوم الانتخابات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، الثلاثاء من هذا الأسبوع، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وأفادت مصادر عبرية، الأحد، بأن جيش الاحتلال قرر فرض طوق أمني شامل على الضفة وغزة، كما قرر منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة إلى المستوطنات في الضفة وغور الأردن يومي الأحد والاثنين.

وفي السياق، بدأ جيش الاحتلال، الأحد، مناورات عسكرية واسعة بمشاركة عدة فرق عسكرية وسلاح الجو، في مناطق الوسطى والشمالية، على أن تستمر حتى يوم الإثنين، بالتزامن مع تكثيف عدوانه وعملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وتهدف المناورات، وفق ادعاء جيش الاحتلال، إلى "تعزيز الجاهزية العملياتية والتدرب على سيناريوهات متعددة، بينها هجمات مفاجئة وعمليات تسلل جوي وبري".

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: