فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مركز حقوقي: الاحتلال يُنفذ أعمال انتقام وعقوبات جماعية في الخليل

لندن: "معرض بوصفه سجلّاً" يوثّق الإبادة الإسرائيلية في غزة

إجبار مئات العائلات على النزوح .. الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة يوم الانتخابات

بنك "إسرائيل": اقتراح نتنياهو للالتفاف على العقوبات المصرفية لا يصلح

أوباما: إيران باتت تمتلك حق "الفيتو" على مضيق هرمز

الاحتلال يقتحم 40 قرية ونحو 400 موقع في الضفة

مداهمات واسعة وترحيل قسري وثلاث بوابات حديدية في الضفة

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيقل

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة يوم الانتخابات

25 أكتوبر 2026 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
...
(صورة أرشيفية)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، الثلاثاء من هذا الأسبوع، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وأفادت مصادر عبرية، الأحد، بأن جيش الاحتلال قرر فرض طوق أمني شامل على الضفة وغزة، كما قرر منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة إلى المستوطنات في الضفة وغور الأردن يومي الأحد والاثنين.

وفي السياق، بدأ جيش الاحتلال، الأحد، مناورات عسكرية واسعة بمشاركة عدة فرق عسكرية وسلاح الجو، في مناطق الوسطى والشمالية، على أن تستمر حتى يوم الإثنين، بالتزامن مع تكثيف عدوانه وعملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وتهدف المناورات، وفق ادعاء جيش الاحتلال، إلى "تعزيز الجاهزية العملياتية والتدرب على سيناريوهات متعددة، بينها هجمات مفاجئة وعمليات تسلل جوي وبري".

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #الكنيست الإسرائيلي #الضفة الغربية #الإغلاق الشامل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة