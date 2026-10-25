فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مركز حقوقي: الاحتلال يُنفذ أعمال انتقام وعقوبات جماعية في الخليل

لندن: "معرض بوصفه سجلّاً" يوثّق الإبادة الإسرائيلية في غزة

إجبار مئات العائلات على النزوح .. الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة يوم الانتخابات

بنك "إسرائيل": اقتراح نتنياهو للالتفاف على العقوبات المصرفية لا يصلح

أوباما: إيران باتت تمتلك حق "الفيتو" على مضيق هرمز

الاحتلال يقتحم 40 قرية ونحو 400 موقع في الضفة

مداهمات واسعة وترحيل قسري وثلاث بوابات حديدية في الضفة

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيقل

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

بنك "إسرائيل": اقتراح نتنياهو للالتفاف على العقوبات المصرفية لا يصلح

25 أكتوبر 2026 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
...
بنك "إسرائيل" المركزي.

أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن إعداد خطة لإنشاء "اقتصاد التفافي" لمواجهة احتمال فرض عقوبات مصرفية دولية على "إسرائيل"، قلقًا واسعًا في الأوساط المصرفية والاقتصادية، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على الاستثمارات والصادرات والنظام المصرفي الإسرائيلي.

وقال بنك إسرائيل، في بيان، الليلة الماضية، إن العملات المشفرة لا يمكن أن تشكل مسارًا للالتفاف على العقوبات، ردًا على تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها أنه طلب إعداد خطة اقتصادية بديلة تحسبًا لفرض قيود على النظام المصرفي الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، أثارت تصريحات نتنياهو حالة من الذهول في أوساط القطاع التجاري والمصرفي، ودفعت إلى مخاوف من سيناريو قد يؤدي إلى شلل في عمل البنوك الإسرائيلية، في حال فرض عقوبات دولية تؤثر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الخارجية.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تحذيرات اقتصادية إسرائيلية من أن أي تراجع في اندماج "إسرائيل" بالنظام المالي العالمي قد ينعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقدرة الشركات على التصدير، واستمرار التعاملات المالية عبر الحدود.

وكان نتنياهو قد قال، الجمعة، إنه يخشى فرض عقوبات مصرفية على "إسرائيل"، مضيفًا أنه طلب إعداد خطة تقوم على إنشاء "اقتصاد التفافي" واستخدام العملات الرقمية لتجاوز القيود المحتملة. كما أشار إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية التي حصلت عليها "إسرائيل" لعقود قد لا تستمر مستقبلًا.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #بنك إسرائيل #بنيامين نتنياهو #العقوبات الاقتصادية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة