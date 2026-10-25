الاحتلال يقتحم 40 قرية ونحو 400 موقع في الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، حملة عسكرية واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب موقع "عولام كتان" العبري، المقرب من المستوطنين وتيار "الصهيونية الدينية"، فإن قوات الاحتلال داهمت نحو 40 قرية وحوالي 400 موقع في الضفة الغربية، بالتزامن، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من العمليات تركز على ما وصفها بمراكز القوة التابعة لحركة حماس.

وأفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 40 فلسطينيًا خلال الحملة، بزعم ضلوعهم في أنشطة ضد دولة الاحتلال، بينهم أشخاص ينتمون إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وآخرون تتهمهم بالتحريض على المقاومة وإلقاء الحجارة على المستوطنين وقوات الجيش.

وفي جنوب الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال عمليات واسعة في عشرات المواقع بمدينة الخليل وبلدة حلحول، اعتقلت خلالها نحو 20 فلسطينيًا، وفق الموقع.

وداهمت قوات "لواء عتصيون"، المسؤول عن مناطق في جنوب الضفة الغربية، أكثر من 70 موقعًا في ما يزيد على 10 قرى فلسطينية بالتزامن، ضمن عملية شملت مناطق واسعة من جنوب الضفة، واعتقلت العشرات من الفلسطينيين.

أما في شمال الضفة الغربية، فشنّت قوات الاحتلال عمليات مكثفة، شملت تدمير نصب تذكارية أُقيمت تخليدًا لذكرى الشهداء الفلسطينيين، واعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم اثنان شاركا في التصدي لهجوم المستوطنين على قرية "بورين".

وفي وسط الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم في نحو 15 قرية فلسطينية، اعتقلت خلالها أشخاصًا تتهمهم بالانتماء إلى حركة "حماس" وآخرين، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، بحسب الموقع العبري.

ونقل الموقع العبري عن مصادر أمنية قولها إن العمليات العسكرية في الضفة الغربية ستستمر "دون هوادة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرّح، الجمعة، خلال اقتحامه مدينة الخليل، بأن جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل تهجير فلسطينيين من أحيائهم ومداهمة منازلهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: