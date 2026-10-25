مداهمات واسعة وترحيل قسري وثلاث بوابات حديدية في الضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، ونصب بوابات حديدية جديدة في جنين.

وشهدت بلدة برقين غرب جنين، حملة مداهمات طالت نحو 20 منزلًا لأسرى محررين وعائلات شهداء، وتكرر الحال في عدة بلدات جنوب المدينة، من بينها قباطية وصانور، التي اقتحم الجنود بعض منازلها.

وشهدت بلدة عرابة نصب الاحتلال لبوابة حديدية على دوراها الرئيس في منطقة المحطة.

وبحسب مصادر محلية فإن هذه البوابة هي الرابع على مداخل بلدة عرابة خلال الشهر الحالي، سبقتها بوابة على المدخلين الرئيسين، وثالثة على الشارع الرابط ببلدة فحمة.

ووفقا لإفادة المواطن عماد أبو الهيجاء فإنه شرع برفقة إخوته مهدي ومجدي، وجارهم جبري يحيى على إخلاء منازلهم وتفكيك حظائر اغنامهم، في خربة سروج التابعة لبلدة اليامون، غرب جنين.

وذكر أبو الهيجاء أن البيوت المستهدفة مبنية عام 1950، وأن الخربة يعيش فيها 54 مواطنًا، بدأوا بالتفتيش عن بدائل في اليامون، وتكبدوا خسائر كبيرة.

وتضم الخربة 8 بيوت، تأسست عام 1950، بعد ترحيل القادمين إليها من عين حوض القريبة من حيفا عام 1948، وإقامتهم سنتين في قرية العرقة المجاورة.

وفي جنين أيضا، نصب جيش الاحتلال، بوابتين حديديتين على مدخلي قريتي مركة والزاوية، جنوب جنين.

وأكد رئيس المجلس القروي علي نافع أن الاحتلال بدأ بنصب البوابة، عند الثالثة عصرًا، على مدخل القرية المقابل لدوار عرابة.

وأشار إلى أن البوابة نصبت، بعد ساعات من بوابة مماثلة عند دوار محطة بلدة عرابة المجاورة.

ويقيم في مركة نحو 4 آلاف مواطن، سيعانون حال اقفال البوابة، باعتبارها المدخل هو الرئيس للقرية.

وبعد أقل من ساعة، أقام الاحتلال بوابة أخرى على مدخل قرية الزاوية، جنوب جنين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة طوباس، وانتشرت في عدد من أحيائها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل أسرى محررين وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إلى ذلك، أحصى نادي الأسير نحو 70 حالة اعتقال خلال اليومين الماضيين في مختلف محافظات الضّفة، جرى الإفراج عن جزء منهم، فيما تتواصل الاعتقالات والتحقيق الميداني الذي طال مئات المواطنين.

وبيّن أنّ غالبية المعتقلين أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأنّ جزءاً كبيراً ممن خضعوا للتحقيق الميداني هم أسرى سابقون، بينهم محررون في صفقات التبادل. ويعكس ذلك نهجاً يوسّع دائرة الملاحقة لتشمل الأسرى المحررين وعائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي، ويحوّل الاعتقال السابق إلى "وصمة" دائمة تُلاحق صاحبها حتى بعد انتهاء محكوميته.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: