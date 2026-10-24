19 اعتداء على قاطفي الزيتون في 6 محافظات بالضفة

رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 19 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستعمرون ضد قاطفي الزيتون وأراضيهم في 6 محافظات بالضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ ساعات صباح اليوم.

وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، والاعتقال والاعتداء بالضرب، وسرقة ثمار الزيتون ومعدات القطاف، وتخريب الممتلكات الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها.

في محافظة القدس، هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال قاطفي الزيتون في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس، رغم وجود تنسيق مسبق للقطاف. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المزارعين، واعتقلت المواطن محمد سدر بعد الاعتداء عليه بالضرب ورش وجهه بغاز الفلفل، فيما سرق المستعمرون مفارش القطاف.

وفي محافظة رام الله والبيرة، شهدت قرية سنجل ثلاث عمليات اقتحام للأراضي الزراعية خلال اليوم، تخللتها اعتداءات على المزارعين في منطقتي التل والوعر، والاعتداء على مسن وسرقة هاتفه ومعدات القطاف الخاصة به، إلى جانب إطلاق الأغنام في الأراضي الزراعية وسرقة مياه مخصصة لري الأشجار.

وفي قرية المغير، اعتدى مستعمرون على المواطنين عدي نعسان وبهاء نعسان في منطقة البطاين، وأتلفوا ثمار الزيتون، فيما شهدت يبرود وعطارة اعتداءات تمثلت في رعي مواشي المستعمرين داخل الأراضي المزروعة بالزيتون. كما هاجم مستعمرون المزارعين في برقا وكفر مالك، وسرقوا المفارش وكسروا السلالم في الأخيرة، واعتدوا على المزارعين في عين عريك، ما أدى إلى إصابة المواطن أحمد أبو العيلة وسرقة ثمار الزيتون. وفي شقبا وبيتللو، منعت قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، فيما أغلق مستعمرون منطقة مرج سيع بين المغير وأبو فلاح لمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

وفي محافظة سلفيت، حاصر مستعمرون المزارعين في منطقة الواد الأحمر شرق قرية مردا، وحطموا مركبة أحدهم وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. وفي دير بلوط، اعتدى مستعمرون على عائلة محمود عثمان مصطفى في منطقة الواد الشامي، وسرقوا 8 أكياس من الزيتون وآلة للقطاف ودراجة كهربائية، وألحقوا أضراراً بالهواتف المحمولة. كما هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال قاطفي الزيتون في منطقة "العذار" بكفر الديك، وأجبروهم على المغادرة وسرقوا المحاصيل والمفارش والسلالم.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستعمرون قاطفي الزيتون في عدة مناطق من قرية اللبن الشرقية، واعتدوا عليهم بغاز الفلفل وحاولوا سرقة محاصيلهم، فيما أجبر مستعمرون آخرون بحماية جنود الاحتلال المزارعين على مغادرة أراضيهم بالقوة في منطقة واد عبوين. وفي قرية قريوت، سرق مستعمرون ثمار الزيتون التي جرى قطافها، وكسروا أغصان أشجار الزيتون المعمرة.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستعمرون من مستعمرة "سوسيا" المواطن يوسف محمد أبو قبيطة وزوجته أثناء قطف الزيتون في منطقة اللتون جنوب يطا، واعتدوا عليهما بالضرب وسرقوا محصول الزيتون وهويته الشخصية. كما هاجم مستعمرون المزارعين في منطقة سوبا غرب دورا، فيما منعت قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

أما في محافظة طولكرم، فقد سرق مستعمرون ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع في بلدة فرعون جنوب المحافظة.

وأكدت الهيئة أن الاعتداءات المتصاعدة على موسم الزيتون تكشف عن منظومة متكاملة تستهدف حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم والانتفاع بمحاصيلها، وتحويل النشاط الزراعي إلى ممارسة محفوفة بالعنف والتهديد والخسارة الاقتصادية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: