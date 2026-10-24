فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

19 اعتداء على قاطفي الزيتون في 6 محافظات بالضفة

الفدائي الصغير يضرب بقوة في افتتاح مشواره بكأس العالم

رابط الفحص .. هيئة البترول تنشر الكشف الأول للدورة 12

العفو الدولية: الفلسطينيون لا يتوقعون تغييرا إيجابيا بعد الانتخابات الإسرائيلية

غزة .. اتحاد الموظفين يرفض قرارات التسريح ويدعو إدارة "أونروا" للبحث عن البدائل

مركز يطالب بتصحيح إعلامي بعد تلفيق تهمة لطالب فلسطيني

الجامعة العربية تدين تصعيد جرائم الاحتلال في سائر أنحاء الضفة

الاحتلال يقطع المياه عن أجزاء واسعة في مدينة غزة

أدميرال تركي: 30 مليون جندي تركي سيتحركون نحو "إسرائيل" إذا اندلعت الحرب

خلل يعيق فتح محفظة "بال باي".. إليكم خطوات الحل

الفدائي الصغير يضرب بقوة في افتتاح مشواره بكأس العالم

24 أكتوبر 2026 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
...
المنتخب الفلسطيني للناشئين.

استهل المنتخب الفلسطيني للناشئين مشواره في بطولة كأس العالم تحت 15 عامًا بانتصار عريض، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب سانت لوسيا بنتيجة (6-0)، في مباراة أكد خلالها الفدائي الصغير قدرته على المنافسة، وقدم بداية مثالية في مشاركته العالمية.

وفرض المنتخب الفلسطيني أفضليته خلال اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ستة أهداف، ليحصد انتصارًا مهمًا في مستهل مشواره بالبطولة، ويمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسات بثقة وطموح.

وتألق اللاعب يزن عمر في المواجهة، بعدما سجل هدفين، ليكون صاحب البصمة الأبرز على مستوى التسجيل، فيما سجل أمير اشتية وأحمد شومان وآرام جوهري ومحمد طحاينة الأهداف الأربعة الأخرى، بواقع هدف لكل لاعب.

وأظهر تنوع قائمة المسجلين قدرة المنتخب الفلسطيني على الوصول إلى الشباك عبر أكثر من لاعب، في مؤشر إيجابي يعزز طموحات الجهاز الفني في الاستفادة من الإمكانات الهجومية للفريق خلال المباريات المقبلة.

ويشكل هذا الانتصار انطلاقة مهمة للفدائي الصغير في البطولة، خاصة أن الفوز بنتيجة كبيرة يمنح اللاعبين الثقة ويعزز الروح المعنوية داخل صفوف المنتخب، الذي يتطلع إلى مواصلة تقديم العروض القوية وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق العالمي.

ويحمل المنتخب الفلسطيني آمال الجماهير الفلسطينية التي تترقب ظهور ناشئيها في المحافل الدولية، وسط تطلعات بأن يواصل اللاعبون تقديم مستويات مميزة، تعكس تطور كرة القدم الفلسطينية وقدرة المواهب الشابة على إثبات حضورها في المنافسات العالمية.

وبهذا الفوز، يوجه الفدائي الصغير رسالة إيجابية في بداية مشواره، مؤكدًا أن طموحه يتجاوز مجرد المشاركة، نحو تقديم أداء مشرف وتحقيق نتائج تليق باسم فلسطين وكرة القدم الفلسطينية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#كأس العالم #الفدائي #الفدائي الصغير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة