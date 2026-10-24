الفدائي الصغير يضرب بقوة في افتتاح مشواره بكأس العالم

استهل المنتخب الفلسطيني للناشئين مشواره في بطولة كأس العالم تحت 15 عامًا بانتصار عريض، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب سانت لوسيا بنتيجة (6-0)، في مباراة أكد خلالها الفدائي الصغير قدرته على المنافسة، وقدم بداية مثالية في مشاركته العالمية.

وفرض المنتخب الفلسطيني أفضليته خلال اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ستة أهداف، ليحصد انتصارًا مهمًا في مستهل مشواره بالبطولة، ويمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسات بثقة وطموح.

وتألق اللاعب يزن عمر في المواجهة، بعدما سجل هدفين، ليكون صاحب البصمة الأبرز على مستوى التسجيل، فيما سجل أمير اشتية وأحمد شومان وآرام جوهري ومحمد طحاينة الأهداف الأربعة الأخرى، بواقع هدف لكل لاعب.

وأظهر تنوع قائمة المسجلين قدرة المنتخب الفلسطيني على الوصول إلى الشباك عبر أكثر من لاعب، في مؤشر إيجابي يعزز طموحات الجهاز الفني في الاستفادة من الإمكانات الهجومية للفريق خلال المباريات المقبلة.

ويشكل هذا الانتصار انطلاقة مهمة للفدائي الصغير في البطولة، خاصة أن الفوز بنتيجة كبيرة يمنح اللاعبين الثقة ويعزز الروح المعنوية داخل صفوف المنتخب، الذي يتطلع إلى مواصلة تقديم العروض القوية وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق العالمي.

ويحمل المنتخب الفلسطيني آمال الجماهير الفلسطينية التي تترقب ظهور ناشئيها في المحافل الدولية، وسط تطلعات بأن يواصل اللاعبون تقديم مستويات مميزة، تعكس تطور كرة القدم الفلسطينية وقدرة المواهب الشابة على إثبات حضورها في المنافسات العالمية.

وبهذا الفوز، يوجه الفدائي الصغير رسالة إيجابية في بداية مشواره، مؤكدًا أن طموحه يتجاوز مجرد المشاركة، نحو تقديم أداء مشرف وتحقيق نتائج تليق باسم فلسطين وكرة القدم الفلسطينية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: