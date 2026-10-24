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رابط الفحص .. هيئة البترول تنشر الكشف الأول للدورة 12

24 أكتوبر 2026 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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أزمة الغاز في غزة.

أعلنت الهيئة العامة للبترول بغزة، مساء السبت، إصدار الكشف الأول للدورة الثانية عشرة وفق نظام الفئات الجديد لتوزيع غاز الطهي على المواطنين في جميع محافظات القطاع.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي إن عدد المستفيدين في هذا الكشف بلغ (29,558) أسرة، علمًا أنه مخصص لأسطوانات الغاز فئة 12 كجم.

ودعت المستفيدين إلى استخدام الفحص السريع لمعرفة حالة الطلب عبر الرابط التالي: https://e-gaza.com/check

وكانت هيئة البترول حثت المواطنين على تسليم واستلام الأسطوانة من قِبل المستفيد شخصياً مع إبراز الهوية الشخصية، وعدم تسليم أي أسطوانات مهترئة أو ملحومة للموزعين حفاظاً على الأمن والسلامة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #أزمة الغاز #الهيئة العامة للبترول

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