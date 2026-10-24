الاحتلال يقطع المياه عن أجزاء واسعة في مدينة غزة

أعلنت بلدية غزة أن قصفاً إسرائيلياً تسبّب في كسر بخط مياه تابع لشركة "ميكروت" الإسرائيلية في حي الشجاعية شرقيّ مدينة غزة، ما أدّى إلى انقطاع المياه عن أجزاء واسعة من المدينة.

وذكرت البلدية، في بيان، السبت، أنّها تتواصل مع الجهات المعنية للتنسيق والعمل على إصلاح الخط وإعادة ضخّ المياه في أقرب وقت ممكن.

ويأتي توقف إمدادات هذا الخط في وقتٍ تعرضت فيه الآبار الجوفية وشبكات المياه للتدمير الإسرائيلي في خلال ثلاثة أعوام من الإبادة الجماعية.

وتُعد شركة "ميكروت" أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، وتستخدم "إسرائيل" هذا السلاح كأداة ضغط على السكان المدنيين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: