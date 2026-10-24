ميسي يتسلم جائزة استثنائية

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026، خلال حفل أقيم يوم الجمعة في مدينة أوفييدو الإسبانية، تقديرًا لمسيرته الاستثنائية وإنجازاته التي جعلته أحد أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

وجاء تكريم قائد إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني السابق اعترافًا بما حققه من إنجازات على المستطيل الأخضر، في مقدمتها التتويج بكأس العالم 2022، وحصوله على الكرة الذهبية ثماني مرات، إلى جانب ألقابه العديدة مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

ولم يقتصر التكريم على الإنجازات الرياضية، بل شمل أيضًا جهود ميسي الإنسانية والخيرية، من خلال مساهماته في دعم فرص حصول الأطفال الأكثر احتياجًا على التعليم والرعاية الصحية، عبر مؤسسة ليونيل ميسي الخيرية.

وشهدت المناسبة محطة تاريخية في مسيرة النجم الأرجنتيني، بعدما أصبح أول لاعب كرة قدم يفوز بالجائزة بشكل فردي، في تأكيد جديد على مكانته الاستثنائية وتأثيره الذي تجاوز حدود الملاعب إلى المجال الإنساني والاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات