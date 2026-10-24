باريس سان جيرمان يدرس 3 خيارات هجومية لتعويض كفاراتسخيليا

متابعة/ فلسطين أون لاين:

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دراسة خياراته لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل بحثه عن بدائل محتملة للنجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وفقًا لما أورده موقع «فوت ميركاتو».

وبحسب المصدر ذاته، وضع النادي الباريسي ثلاثة أسماء على طاولة اهتماماته، هي الجزائري إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن الألماني، والأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى جانب المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني.

وتتنوع الخيارات المطروحة أمام إدارة باريس سان جيرمان من حيث الخصائص الفنية والخبرة، إذ يمتلك ألفاريز خبرة كبيرة على المستوى الأوروبي، بينما يمثل مازة خيارًا شابًا واعدًا، في حين يتمتع الزلزولي بالسرعة والقدرة على المراوغة وصناعة الفارق في المواجهات الفردية.

ويسعى النادي الفرنسي، وفقًا لهذه التقارير، إلى تعزيز قدراته الهجومية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، غير أن الأسماء المذكورة لا تزال ضمن الخيارات المتداولة، دون إعلان رسمي عن مفاوضات أو عروض لحسم أي صفقة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات