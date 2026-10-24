ضربة موجعة لأرسنال.. لاعبه مهدد بالغياب 6 أسابيع بسبب الإصابة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي ضربة قوية بعد تعرض نجمه بوكايو ساكا للإصابة، في تطور قد يبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».

وغادر ساكا مواجهة أرسنال أمام بايرن ميونيخ بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة، وسط مخاوف بشأن طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها على جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

ويمثل الغياب المحتمل للنجم الإنجليزي خسارة كبيرة للفريق اللندني، في ظل الدور المهم الذي يؤديه في المنظومة الهجومية، وقدرته على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض أحد أبرز عناصره الهجومية.

ولا تقتصر المخاوف على أرسنال فحسب، إذ تهدد الإصابة أيضًا مشاركة ساكا مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في انتظار اتضاح مدة غيابه بصورة نهائية بعد استكمال الفحوصات الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين