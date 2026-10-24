العاصفة "أوستن" تهدد إقامة 4 مباريات في الدوري الإنجليزي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تواجه أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز احتمالية التأجيل، بسبب العاصفة «أوستن» والرياح القوية التي تثير القلق في إنجلترا، وسط ترقب لتطورات الحالة الجوية ومدى تأثيرها على إقامة المواجهات المقررة يوم الأحد.

وذكر موقع «The Touchline» أن الظروف الجوية قد تؤثر على إقامة أربع مباريات، هي هال سيتي أمام برينتفورد، وليفربول ضد برايتون، ومانشستر يونايتد أمام بورنموث، وسندرلاند ضد ليدز يونايتد.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن تأجيل المباريات المذكورة، في انتظار متابعة تطورات الطقس والتقييمات المتعلقة بسلامة اللاعبين والجماهير، خاصة في ظل المخاوف من تأثير الرياح القوية على إقامة المباريات وسهولة وصول المشجعين إلى الملاعب.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لتطورات الحالة الجوية والقرارات التي ستتخذها الجهات المنظمة للمسابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين