106 عمليات مقاومة نوعية بالضفة منذ بداية 2026

وثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ 106 عمليات مقاومة نوعية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2026، أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 87 آخرين، وفقًا لإحصائية نشرها المركز.

وأوضح المركز أن العمليات توزعت على 13 عملية إطلاق نار، و11 عملية تفجير عبوات ناسفة، و11 عملية دهس، و9 عمليات طعن، إضافة إلى 56 عملية إعطاب وتدمير، وعملية واحدة لإسقاط طائرة مسيّرة، و5 عمليات حرق.

وتأتي هذه الأرقام ضمن حصيلة العمليات النوعية التي رصدها المركز في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، في ظل استمرار التوترات الميدانية وتصاعد المواجهات في عدد من المحافظات.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا في ظل الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، بالتزامن مع استمرار عمليات المقاومة التي يوثقها المركز بصورة دورية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات