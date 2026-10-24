بلدية الخليل: الاحتلال يهجّر 2200 مواطن ويغلق المدينة والحرم الإبراهيمي

قال رئيس بلدية الخليل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت نحو 2200 فلسطيني على إخلاء منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة بالمدينة، وأغلقت مداخل الخليل ومخارجها، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتشديد القيود على حركة المواطنين.

وأوضح رئيس البلدية، في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة، السبت، أن الاحتلال منع سكان المدينة من الدخول إليها أو الخروج منها، وأغلق مئات المصانع، ما فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مشيرًا إلى أن المؤسسات المحلية تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخلت جميع موظفي الحرم الإبراهيمي الشريف، وأغلقت بواباته ومنعت إقامة الصلوات فيه، معتبرًا أن الإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة غير مبررة، وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

واتهم رئيس البلدية حكومة بنيامين نتنياهو باستغلال التصعيد في الخليل لتحقيق أهداف انتخابية، محذرًا من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية على السكان، في ظل استمرار الإغلاق والتهجير وتقييد الحركة.

المصدر / فلسطين أون لاين