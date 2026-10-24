تهجير وإغلاقات وهدم.. الاحتلال يفرض واقعًا جديدًا في الخليل

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 1500 مواطن على إخلاء منازلهم في منطقتي دير بحة والجلدة بمدينة الخليل، منذ أمس الجمعة، فيما تعتزم تهجير نحو 2500 آخرين خلال الساعات المقبلة، في إطار عدوانها المتواصل على المحافظة، الذي تسبب في نزوح أكثر من 200 عائلة باتت بلا مأوى.

وقال محافظ الخليل خالد دودين، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى نزوح أكثر من 200 عائلة، مطالبًا بتدخل دولي وقانوني عاجل لوقف ما وصفه بجرائم الاحتلال.

وأوضح دودين أن المحافظة، بالتعاون مع مؤسساتها والتجمعات العشائرية، تعمل على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومساعدة النازحين والمتضررين، عقب إعلان حالة الطوارئ منذ يوم الجمعة.

من جهته، قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن قوات الاحتلال تسعى إلى تهجير نحو 2500 مواطن من منطقتي دير بحة والجلدة، اللتين تبلغ مساحتهما نحو 350 دونمًا، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال وضعت علامات على المنازل التي أُخليت، ووزعت إخطارات تطالب العائلات المتبقية بمغادرتها دون اصطحاب مركباتها.

وفي سياق التضييق على سكان المحافظة، أغلقت قوات الاحتلال المفرق والطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية خرسا باستخدام السواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ما يعيق الوصول إلى عدد من القرى والتجمعات. كما أغلقت مداخل مؤدية إلى مخيم العروب، الذي يشكل منفذًا للوصول إلى محافظة بيت لحم، وأغلقت الطرق والمداخل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأحكمت إغلاق البوابات الحديدية.

وتواصلت عمليات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من المحافظة، إذ هدمت قوات الاحتلال مباني ومحال تجارية في منطقة فرش الهوى، وداهمت منازل وفتشتها، واعتقلت 13 مواطنًا على الأقل، بالتزامن مع إغلاق مداخل المدينة والقرى والبلدات والمخيمات.

وأجبرت قوات الاحتلال عائلات على قضاء الليل في العراء بعد إخلائها من منازلها، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء السيطرة على مبانٍ في المدينة بهدف تعزيز السيطرة على محاور الطرق المؤدية إلى المستعمرات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، أمس الجمعة، عمارة سكنية مكونة من ثلاث شقق في منطقة فرش الهوى غربي مدينة الخليل، وأغلقت المنطقة ومدخلها الرئيسي، الذي يعد منفذًا يربط المدينة بالشارع الالتفافي، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها، بالتزامن مع إغلاق طرق ومداخل أخرى مؤدية إلى المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين