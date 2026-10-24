قصف الاحتلال يتسبب بانقطاع المياه عن أجزاء واسعة من غزة

أعلنت بلدية غزة، حدوث كسر في خط مياه "ميكروت" بحي الشجاعية، شرقي المدينة، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى انقطاع المياه عن أجزاء واسعة من مدينة غزة.

وقالت البلدية، في تصريح صحفي للمواطنين، إنها تتابع الأضرار بشكل حثيث، وتتواصل مع الجهات المعنية لتنسيق الجهود اللازمة لإصلاح الخط وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن.

ويشار إلى أن تقرير سابق لليونيسف، نُشر في يوليو/تموز 2026، أظهر أن نحو 82% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي، وأن ما يصل إلى 70% من السكان لا يستطيعون الحصول على ستة لترات من المياه للفرد يوميًا للشرب والطهي، وهي كمية تقل كثيرًا عن الاحتياجات اليومية المعتادة.

كما قدّر التقرير أن نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير أو الضرر.

المصدر / فلسطين أون لاين