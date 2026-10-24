فلسطين تطالب الأمم المتحدة بكشف مصير آلاف المفقودين والمعتقلين

وجّهت دولة فلسطين نداءً عاجلًا إلى آليات الأمم المتحدة للتحقيق في اختفاء آلاف الفلسطينيين، والكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، بمن فيهم نساء وأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهتها بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم وزارة الخارجية والمغتربين، الجمعة، إلى عدد من آليات الإجراءات الخاصة التابعة للمنظمة الدولية، مطالبةً بتحرك عاجل لكشف مصير المفقودين والمحتجزين الفلسطينيين.

وشملت الرسالة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.

آلاف المفقودين في غزة

وأوضحت الرسالة أن آلاف الفلسطينيين لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم نساء وأطفال، بعضهم تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما لم يُعثر على جثامين آخرين، ولا يزال مصيرهم مجهولًا.

وأشارت إلى أن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية المدنية، وتضرر السجلات، وتعطل خدمات الإنقاذ والطب الشرعي، تعيق جهود البحث عن المفقودين والتعرف على هويات الضحايا وتحديد مصيرهم.

ولفتت الرسالة إلى أن حالات الاختفاء لا تقتصر على المفقودين تحت الأنقاض، بل تشمل فلسطينيين اعتُقلوا خلال الحرب، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو تقديم معلومات كافية بشأن مصيرهم.

مخاوف بشأن مصير المعتقلين

وفيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، سلطت الرسالة الضوء على حجب المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية والقانونية، بمن فيهم أطباء وعاملون في القطاع الصحي.

وحذرت من أن حرمان عائلات المعتقلين ومحاميهم والجهات الرقابية المستقلة من المعلومات وإمكانية الوصول إليهم يزيد مخاطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، فضلًا عن احتمال الوفاة أثناء الاحتجاز.

وشددت على ضرورة تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمعتقلين، وضمان حماية حقوقهم وسلامتهم، والكشف عن مصير كل من لا تزال المعلومات بشأنه محجوبة.

مطالب بالكشف عن المصير وتسليم الجثامين

وطالبت فلسطين آليات الأمم المتحدة بالتحرك العاجل للتحقيق في حالات الاختفاء، ومخاطبة "إسرائيل" لإلزامها بالكشف الفوري عن مصير جميع الفلسطينيين المفقودين والمحتجزين، وتحديد أماكن وجودهم.

كما دعت إلى نشر سجل شامل ومحدّث للمعتقلين الفلسطينيين، يتضمن هوياتهم وأماكن وتواريخ اعتقالهم واحتجازهم، فضلًا عن أوضاعهم القانونية والصحية.

وطالبت كذلك بالكشف عن مصير جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى "إسرائيل"، وتسليمها فورًا إلى ذويها، وتوفير المعلومات والوثائق اللازمة لتحديد هويات أصحابها والوقوف على ملابسات مقتلهم.

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما خلّفته من دمار واسع في المنازل والمنشآت المدنية، وصعوبات كبيرة في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا.

وخلال الحرب، فُقد آلاف الفلسطينيين، بعضهم تحت أنقاض المباني المدمرة، فيما تشير تقارير فلسطينية إلى اعتقال آخرين خلال العمليات العسكرية، وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات