تشققات في شاشة آيفون ديو القابل للطي بعد ساعات من شرائه

بدأ هاتف آيفون ديو القابل للطي الوصول إلى العملاء في 23 أكتوبر، لكن إطلاقه لم يخلُ من المشكلات، إذ أبلغ بعض المشترين عن ظهور تشققات في الشاشة الداخلية للهاتف بعد طيّه وفتحه مرات قليلة، رغم أن سعره يبلغ نحو ألفي دولار.

وتثير تقارير المستخدمين هذه تساؤلات بشأن متانة المفصلة والشاشة القابلة للطي، خصوصًا أن بعض الصور المتداولة تُظهر أضرارًا في مواضع متقاربة على طول خط الطي. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة على أن المشكلة تشمل جميع الأجهزة أو أنها ناتجة عن عيب في التصميم.

في إحدى الحالات، قال مستخدم أسترالي إن شاشة هاتفه تشققت بعد نحو 6 ساعات من شرائه، وقبل أن يفتحه أقل من 20 مرة. وتوجه المستخدم إلى متجر أبل، حيث استبدلت الشركة الهاتف بآخر جديد على الفور، لكنه عبّر عن استيائه من تعطل الجهاز في يومه الأول، بحسب تقرير لموقع "أندرويد أوثورتي" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.





ولم تقتصر تقارير المستخدمين على هذه الحالة، إذ نشر مستخدمون صورًا لأجهزة أخرى ظهرت بها أضرار في مواضع متقاربة على طول خط الطي، من بينها صور جُمعت من منتديات صينية على الإنترنت.

ويثير تكرار ظهور الأضرار في موضع متشابه مخاوف بشأن احتمال وجود خلل في التصميم، لكن المشكلة لا تبدو عامة حتى الآن. كما أن خلفية بعض الصور المتداولة غير معروفة، ولا يمكن الجزم بأن جميع الأضرار نتجت عن السبب نفسه.

وفي المقابل، لم ترصد مراجعات نُشرت قبل الإطلاق مشكلات مماثلة. وأخضع بعض المراجعين الهاتف لاختبارات متكررة للطي والفتح، وأظهرت الشاشة والمفصلة علامات تآكل بعد آلاف المرات، لكنهما لم تتعرضا للكسر.

ولا يزال من المبكر تحديد ما إذا كانت الحالات المسجلة ناتجة عن عيوب في مجموعة محدودة من الأجهزة، أو عن طريقة الاستخدام، أم أنها تشير إلى مشكلة أوسع في التصميم. ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة مع وصول الهاتف إلى مزيد من المشترين.

المصدر / مواقع الكترونية