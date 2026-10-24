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"الديمقراطية" تحمّل الاحتلال مسؤولية الغلاء في غزة وتطالب بضبط الأسواق

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"الديمقراطية" تحمّل الاحتلال مسؤولية الغلاء في غزة وتطالب بضبط الأسواق

24 أكتوبر 2026 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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اصطفاف الناس أمام المخابز للحصول على ربطة خبز (تصوير/ تامر قشطة)

حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفاقم الغلاء في قطاع غزة، عازيةً ارتفاع الأسعار إلى منع إدخال سلع غذائية أساسية وخضراوات وفواكه، في ظل الحصار والأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

ودعت الجبهة التجار إلى وقف الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مطالبةً وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين من الاستغلال ويحدّ من تفاقم الأعباء المعيشية.

وفيما يتعلق بأزمة الخبز، أكدت الجبهة أنها تسير نحو الحل، داعيةً المواطنين إلى عدم التهافت على المحال التجارية، ومشددةً على أهمية تعزيز صمود الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم في مواجهة تداعيات الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #ضبط الأسواق #الجبهة الديقراطية #أزمة الغلاء

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