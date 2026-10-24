كارثة بيئية باسم الذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث لغابات فنلندا؟

أمرت السلطات الفنلندية في وقت سابق من شهر أكتوبر شركة تويكي فنلندا (Tuike Finland Oy) -وهي شركة تابعة لـ "غوغل" تتولى تطوير مراكز البيانات- بوقف فوري لعمليات قطع الأشجار غير القانونية التي طالت نحو 1300 فدان من الغابات.

وقد مُنح عملاق التكنولوجيا مهلة أسبوع لتقديم تقرير يوضح مبررات تصرفاتها؛ وهي واقعة سرعان ما تحولت إلى شرارة أشعلت غضبًا متزايدًا في أوروبا تجاه التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات.

ومع تصاعد هذا الغضب، توافد الصحفيون إلى الموقع، ليكتشفوا نموذجًا صارخًا على الأثر البيئي لثورة الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ووفقًا لقرير جديد للصحيفة، فبعد أن تحولت 1300 فدان من الغابات الشمالية (البوريالية) البكر إلى مساحات من الوحل وجذوع الأشجار المقطوعة، اضطرت الكائنات الحية التي كانت تتخذ من هذه الغابات موطنًا لها إلى الرحيل.

وفي موقع قطع الأشجار بالقرب من قرية "أوتانماكي" الفنلندية، أدى اختفاء الفرائس إلى دفع قطعان الذئاب للبحث عن الغذاء في أماكن أخرى، وتحديدًا في القرى المجاورة.

غضب محلي

قالت آني رانتا، وهي من سكان "أوتانماكي" وتبلغ من العمر 53 عامًا، لصحيفة "ذا غارديان": "بدأت الذئاب تدخل إلى قريتنا لأن جميع الحيوانات البرية غادرت الغابة؛ لقد فرّت هاربة".

وعلى الرغم من أن عائلة رانتا تقيم في هذه المنطقة منذ أجيال، إلا أن هذا الاضطراب دفعها للتفكير في مغادرة "أوتانماكي" نهائيًا.

وتضيف رانتا، في إشارة إلى مراكز بيانات "غوغل": "لا أريد وجودهم هنا... ولا أريدهم في فنلندا على الإطلاق. أنا لا أتقبل فكرة الذكاء الاصطناعي برمتها، ولا الطريقة التي يتغير بها العالم؛ فالتغيير يحدث بسرعة مفرطة وفي وقت مبكر جدًا".

أما أنتي ياكونين، وهو أحد سكان منطقة "موهوس"، فقد عبّر عن الأمر بلهجة أكثر حدة قائلًا للصحيفة: "لقد تم تنفيذ الأمر بطريقة خاطئة، على الطريقة الأميركية؛ بلا أي منطق، لا منطق على الإطلاق".

ظاهرة متزايدة التسارع

وفي الواقع، تتصادم مشروعات تطوير مراكز البيانات بصورة متزايدة مع العالم الطبيعي في بلد "غوغل" الأم، حيث تحقق هذه المشروعات انتصارات واضحة على حساب البيئة.

وفي ولاية فرجينيا الغربية الأميركية، تواجه مجموعة من أشجار الكستناء المهددة بالانقراض بشدة خطر التجريف لإفساح المجال أمام منشأة ضخمة جديدة لشركة أنثروبيك. وبالقرب من مدينة فورت واين، يجري حرث جزء من الأراضي الرطبة في ولاية إنديانا، التي كانت تزخر بالموارد الطبيعية، لتجهيز موقع لمركز بيانات جديد تابع لغوغل.

وفي جنوب ولاية نيوجيرسي، فُرضت مؤخرًا غرامة قدرها مليون دولار على مشغّل لمراكز البيانات، بعدما اكتشف المفتشون 62 مولدًا يعمل بالغاز بصورة غير قانونية وينفث عوادم في البيئة المحيطة.

المصدر / وكالات