مسؤول إيراني: لن نسمح بدخول السفن الحربية الأمريكية إلى الخليج

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، أن بلاده لن تسمح للسفن الحربية الأمريكية بدخول الخليج العربي "تحت أي ظرف من الظروف"، في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، ومخاوف من تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، عن عبد اللهي قوله إن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بوجود السفن العسكرية الأمريكية في الخليج العربي، مدعيًا أن القوات الأمريكية لم تعد قادرة على الاقتراب من المياه المحيطة بالخليج أو المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف المسؤول العسكري، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من تحقيق هدفه بإعادة القوات الأمريكية إلى الخليج، في تصريحات تعكس تمسك طهران بموقفها الرافض للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا وأمنيًا، وسط تهديدات أمريكية وإسرائيلية بإمكانية استئناف الهجمات على إيران. وكان ترامب قد لوّح، الجمعة، بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد طهران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفق تقارير إعلامية.

توتر متصاعد في مضيق هرمز

ويتزامن الموقف الإيراني مع استمرار التوترات البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميًا، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان والمحيط الهندي.

وفي تطور ميداني، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، تعرض سبع سفن لحوادث في الخليج العربي ومحيط مضيق هرمز، بينها أربع سفن قالت إنها استُهدفت على خلفية عمليات نقل نفط اعتبرتها غير قانونية، فيما تعرضت ثلاث سفن أخرى لحوادث مرتبطة بألغام بحرية، بحسب الرواية الإيرانية التي أوردتها وكالة "رويترز".

كما حذّر الحرس الثوري من أن استمرار ما وصفه بالاستفزازات الأمريكية قد يدفع طهران إلى توسيع نطاق ردها، بما يشمل استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

مضيق هرمز في قلب المواجهة

وتكتسب التطورات في مضيق هرمز أهمية استراتيجية نظرًا إلى دوره الحيوي في حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، إذ إن أي اضطراب واسع في الملاحة عبره قد ينعكس على أسواق النفط وتكاليف الشحن وأمن الإمدادات.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار التوتر بشأن حرية الملاحة والوجود العسكري في المنطقة، في ظل تبادل التهديدات بين الجانبين، واستمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

ولم يتضمن التصريح الإيراني، وفق المعلومات المنشورة، تفاصيل محددة بشأن الإجراءات التي ستتخذها طهران لمنع دخول السفن الحربية الأمريكية إلى الخليج، أو الكيفية التي ستتعامل بها مع أي تحرك بحري أمريكي مستقبلي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات