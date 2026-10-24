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حماس: الاحتلال يسعى إلى تكرار جريمة التجويع في غزة

24 أكتوبر 2026 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن توجه الاحتلال الإسرائيلي نحو إعادة تطبيق سياسة التجويع ضد أهالي قطاع غزة يكشف عجز المجتمع الدولي وتواطؤ "مجلس السلام" ومؤسساته مع السياسة الإسرائيلية الإجرامية.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، السبت، أن إفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب على جريمة التجويع السابقة شجّعه على محاولة تكرار الجريمة ذاتها، محذرًا من تداعيات استمرار الحصار وسياسة التجويع على سكان القطاع.

ودعا الناطق باسم حماس المنظومة العربية، رسميًا وشعبيًا، إلى التحرك الفعلي لمنع الاحتلال من تكرار سياسة التجويع والحصار، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات تستند إلى الواجب القومي والديني، وتطبيقًا لميثاق جامعة الدول العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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