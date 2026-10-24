الشعبية: مخططات الاحتلال في الخليل تستهدف فرض وقائع استيطانية

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن العدوان الإسرائيلي الواسع على الخليل، بما يشمله من حصار واقتحامات وهدم وتهديد بالتهجير، يمثل جريمة حرب تندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض وقائع استيطانية تخدم الاستيطان وضم الضفة الغربية وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وشددت الجبهة، في بيان صحفي، اليوم السبت، على أن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فرض طوق عسكري على الخليل والتلويح بإغلاق الضفة، إلى جانب تصريحات سموتريتش الداعية إلى حملة عسكرية على غرار ما جرى في غزة، يكشف مخططات لتوسيع العدوان وتوظيف معاناة الفلسطينيين لتحقيق مكاسب انتخابية.

ودعت إلى تحرك وطني وشعبي واسع لإسناد الخليل وتعزيز صمود أهلها، وتصعيد الفعاليات الجماهيرية للضغط من أجل وقف العدوان ورفع الحصار، مطالبةً بتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين ومحاسبة قادة الاحتلال ومواجهة مخططات الضم والتهجير.

وحيّت الجبهة الشعبية، صمود أهالي الخليل، مؤكدة أن الحصار والهدم لن ينجحا في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو كسر إرادته.

المصدر / فلسطين أون لاين