إصابات بهجمات مستوطنين على مزارعين قرب القدس والخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، جراء هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون على قاطفي الزيتون ومزارعي الصبار في منطقتي القدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضي قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية مجاورة، فيما تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لحمايتهم، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد سدر، بعد الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل.

وفي خربة سوبا جنوبي الخليل، اقتحم مستوطنون مسلحون مزارع الصبار واعتدوا على مزارعين فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح ورضوض مختلفة، وفق منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو.

وأفادت المنظمة بأن جيش الاحتلال منع مركبة إسعاف من الوصول إلى المصابين لتقديم العلاج لهم.

والجمعة، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 21 اعتداء نفذها جيش الاحتلال ومستوطنون ضد مزارعين فلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الاعتداءات خلال موسم قطف الزيتون.

وفي بيان سابق، وثقت الهيئة 409 اعتداءات استهدفت مزارعي الزيتون وأشجارهم وأراضيهم ومعداتهم الزراعية في الضفة الغربية، خلال الفترة من 1 إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين