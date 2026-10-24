"الصحة": 10 شهداء و62 مصابًا خلال 48 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 10 شهداء و62 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,547 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,559 مصابًا، إلى جانب تسجيل 842 حالة انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,540 شهيدًا و175,678 مصابًا، منذ بدء العدوان.

وأضافت الوزارة أنه جرى إدراج 42 شهيدًا ضمن الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر تحديث للإحصائية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتواصل الطواقم الطبية في قطاع غزة التعامل مع تداعيات العدوان، وسط ضغوط كبيرة على المستشفيات والمرافق الصحية التي تعاني نقصًا في الإمكانات والمستلزمات الطبية، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم في بعض المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين