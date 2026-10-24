الاحتلال يحاصر الخليل ويغلق مداخلها ويبدأ عملية عسكرية

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عملية عسكرية في مدينة الخليل، وأغلقت مداخلها والطرق المؤدية إليها، وفرضت حصارًا على المحافظة وبلداتها، عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، واستشهاد منفذي العملية.

واقتحمت قوات الاحتلال، معززة بآليات عسكرية وجرافات، مناطق عدة في مدينة الخليل، بينها دير بحة ودوار الجلدة ومنطقة نمرة، وشرعت في مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق الطرق الرابطة بين المدينة وبلدات المحافظة ومخيماتها.

وفي سياق الإجراءات المفروضة، أعلنت الجامعات والمدارس في محافظة الخليل إغلاق أبوابها، فيما أعلنت نقابة النقل والمواصلات تعطيل حركة المركبات، حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لتعريضهم للخطر في ظل انتشار الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق.

وتسببت الإجراءات الإسرائيلية في تقييد حركة المواطنين وتنقلهم بين مدينة الخليل والبلدات المحيطة بها، وسط مخاوف من تداعيات استمرار العملية العسكرية على الحياة اليومية للسكان، في ظل صعوبة الوصول إلى أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والخدمات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين