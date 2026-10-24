الاحتلال يعتقل 18 مواطناً خلال حملة اقتحامات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 18 مواطناً خلال حملة اقتحامات ومداهمات في محافظات نابلس وأريحا وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 15 مواطناً من نابلس، فيما اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة منها، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت تسعة مواطنين، وهم: فؤاد أبو حجلة ونجله عبود، وضياء بلبيسي من منطقة المخفية، ومجاهد حمامي من منطقة نابلس الجديدة، وفراس عميرة، وأسيد الشلبي من شارع 15، ومحمد فطوم من شارع النرويج، وعز سبع العيش من شارع النجاح القديم، وحسن الصفدي من منطقة رأس العين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ستة مواطنين، وهم: محمد فتحي قادوس، وأسعد وليد نجار، وثائر حسين واكد ونجله حسين، وأحمد قاسم عمر، ومحمد حسين واكد.

وفي محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رشاد خالد أبو الرب من منزل عائلته في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، فيما اقتحمت مخيم عين السلطان شمالاً، وداهمت وسط مدينة أريحا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، هما عبد الله محمد العبيات (43 عاماً) من منطقة هندازة شرقاً، ومحمد سامي عبد الحميد العزة (38 عاماً) من مخيم العزة، عقب دهم منزليهما، وفقاً لمصدر أمني.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، المدينة وبلدة طمون جنوبها، بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت منازل المواطنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، بينهم أسرى محررون، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واستجوبت سكانها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون وداهمت عدداً من منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر.

المصدر / فلسطين أون لاين