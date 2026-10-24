"اسمه الأوسط محمد"… ترامب يصف مرشحا مسلما بـ"الجهادي المتطرف"

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن عبد الرحمن السيد، المرشح المسلم لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، "جهادي متطرف وعنيف".

وتحدث ترامب إلى الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض لدعم الحملات الانتخابية للجمهوريين في ولاية فلوريدا.

وردا على أسئلة بشأن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني على مستوى البلاد، وصف ترامب السيد، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، بأنه "جهادي متطرف وعنيف".

وادعى ترامب أن السيد لا مكان له في الإدارة الأمريكية.

وفي محاولة للتأثير على الناخبين في ميشيغان، أشار ترامب إلى الهوية الإسلامية للسيد، قائلا: "في الواقع، اسمه الأوسط محمد، هل تعلمون ذلك؟ اسمه عبد محمد، إنه محتال، محتال تماما، ولا يمكننا، ولا يمكنكم، إفساح المجال للمحتالين".

وأعرب ترامب بوضوح عن عدم رغبته في رؤية السيد في الكونغرس الأمريكي، قائلا: "هل يمكنكم تخيل هذا الرجل؟ لقد كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وربما لا يزال كذلك".

وكان السيد، المنحدر من أصول مصرية، قد فاز في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت في 5 أغسطس/ آب لتحديد مرشح الحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني بالولايات المتحدة.

وتغلب السيد على منافسته هايلي ستيفنز، عضو مجلس النواب الأمريكي، ليحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن الولاية.

المصدر / وكالات