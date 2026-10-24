5 شهداء بينهم سيدة وفتاة ومصابون بنيران الاحتلال في غزة

استُشهد خمسة مواطنين بينهم سيدة وفتاة في قطاع غزة، أمس، في خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

ففي حي الرمال غربي مدينة غزة، استهدف صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية دون طيار تجمعا لمواطنين في محيط ملعب فلسطين، ما أسفر عن استشهاد مواطن، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء الطبي إن فتاة استُشهدت بنيران طائرة حربية إسرائيلية دون طيار في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد مواطنة برصاص قوات الاحتلال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد مواطن بنيران قوات الاحتلال شرقي قرية المصدر، مبينا أن مواطنَين أصيبا بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح.

وفي جنوب ووسط القطاع، أفاد الإسعاف والطوارئ، بإصابة ثلاثة مواطنين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينتي رفح ودير البلح.

كما استشهد مواطن متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق غربي مدينة خان يونس.

من ناحية أخرى، تجدد قصف الاحتلال المدفعي منذ ساعات صباح أمس من شرق مدينة خان يونس باتجاه غرب مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي المناطق الشرقية الواقعة بين مدينتي خان يونس ودير البلح، فيما شهد محيط جسر وادي غزة، شمال شرقي المحافظة الوسطى، إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد ألف و538 شخصا، وإصابة 5 آلاف و498 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وقتل جش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة، أكثر من 74 ألف شخص، وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، وخلّفت الحرب دمارا واسعا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين