الاحتلال يجبر عشرات المواطنين على إخلاء منازلهم في الخليل

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عشرات المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنطقتين وحاصرتهما، وأجبرت عشرات المواطنين على إخلاء منازلهم.

ونفذت قوات الإحتلال حملت اعتقالات واسعة، غرف من بين المعتقلين: رياض خميس، حاتم قفيشه ونجله انس، مفيد الشرباتي، نهيل ابو عيشه، نبيل النتشه، وغيرهم من المواطنين الذين أطلقوا سراحهم بعد احتجازهم والتحقيق الميداني معهم.



وتشهد محافظة الخليل عدوانا واسعا منذ الأمس، اغلق خلاله كافة المداخل المؤدية للمدينة، ومداخل القرى والبلدات والمخيمات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، أمس الجمعة، عمارة سكنية مكونة من ثلاث شقق في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، وأغلقت المنطقة ومدخلها الرئيسي، الذي يعد منفذا وحيدا يربط المدينة بالشارع الالتفافي، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها، كما أغلقت جميع المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين