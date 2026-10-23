التجمع الوطني يعبر عن تضامنه مع المملكة الأردنية وعشائرها وعائلاتها

أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الهجوم المسلح الذي تعرضت له إحدى الكنائس في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأكد التجمع الوطني، في بيان، الجمعة، رفضه لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف أرواح الأبرياء وتنتهك حرمة دور العبادة وقدسيتها.

وقال إن "هذا المصاب الجلل ليس وجعًا أردنيًا وحده، بل هو جرح يمسّ الشعبين الفلسطيني والأردني، ويمتد أثره إلى قلوب كل الأحرار وأصحاب الضمائر الحية في العالم".

وأعرب عن تضامنه مع الأردن قيادة وشعبا وعشائر وعائلات، وتقدم بأصدق مشاعر المواساة والتعازي إلى أهالي الأردن الشقيق ملكا وقيادة وحكومة وعشائر الأردن الأصيلة، وعائلات الضحايا وذويهم.

وتقدم التجمع الوطني بخالص التعازي والمواساة إلى الكنيسة ومرجعياتها الدينية وأبناء الطائفة المسيحية في الأردن، مؤكدين أن الاعتداء على دور العبادة وروادها جريمة تمسّ القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية التي تجمعنا، وأن حرمة الدم الإنساني وصون كرامته مسؤولية لا تقبل التهاون.

وختم: "يا أهلنا وأشقاءنا في الأردن، إن ما يؤلمكم يؤلمنا، وما يفجع بيوتكم يفجع بيوتنا؛ فالأردن وفلسطين شعبان يجمعهما الدم والتاريخ والمصير والأخوّة التي لا تنال منها المحن، ولا تفرقها الحدود".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: