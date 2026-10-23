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موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

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موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

23 أكتوبر 2026 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، 25 أكتوبر 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. 

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا مع عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى أجواء الكلاسيكو مدربًا لريال مدريد، ليجدد صراعه مع برشلونة، ولكن هذه المرة أمام الألماني هانسي فليك، في مواجهة مرتقبة تستحضر ذكريات المواجهات الساخنة التي شهدتها حقبته السابقة مع النادي الملكي.

ويحظى الكلاسيكو باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا إلى القيمة الفنية والتاريخية للفريقين، وما تشهده مواجهاتهما عادةً من صراع تكتيكي قوي، وتنافس محتدم على السيطرة وفرض الأفضلية، في واحدة من أبرز مباريات كرة القدم على مستوى العالم.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل الصراع المبكر على صدارة الدوري الإسباني، إذ يدخل برشلونة المواجهة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، مقابل 21 نقطة لريال مدريد، ما يمنح الفريق الكتالوني فرصة لتعزيز موقعه في القمة، بينما يسعى النادي الملكي إلى تقليص الفارق والعودة بقوة إلى سباق المنافسة على اللقب.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#كرة القدم #برشلونة #ريال مدريد

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