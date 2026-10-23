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حماس تدين الهجوم المسلح على كنيسة جنوب الأردن

23 أكتوبر 2026 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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حادثة الهجوم المسلح على الكنيسة.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، جريمة إطلاق النار التي وقعت في كنيسة بمحافظة الكرك جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أودت بحياة عدد من الضحايا والجرحى.

وأكدت حماس، في بيان، الجمعة، تضامنها مع الأردن قيادة وشعبا، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وقُتل 7 أشخاص وجرح آخرين في هجوم مسلح على كنيسة جنوب الأردن.

وأكدت مديرية الأمن العام أن التحقيقات مستمرة، وأنها ستوافي وسائل الإعلام بنتائجها أولاً بأول، موضحةً أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل الكنيسة ما أدى إلى وقوع الوفيات والإصابات.

المصدر / عمان/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الأردن #كنيسة الكرك

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