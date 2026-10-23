7 قتلى و34 إصابة جراء إطلاق نار استهدف كنيسة في الكرك

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، إثر إطلاق مسلحين مجهولين، النار داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك جنوب الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن الحادث وقع خلال جنازة في محافظة الكرك، وأسفر عن 7 وفيات و34 إصابة، مؤكدا أن التحقيقات تجري، وسيتم الإعلان عن نتائجها أولًا بأول، وأن الجهات المختصة تتابع الحادثة، وتعمل على ملاحقة الأشخاص المتورطين.

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمواجهة العمل الإرهابي الذي استهدف محافظة الكرك جنوبي البلاد "بأشد العقوبات"، مؤكدًا أن محاولات شق صف الأردنيين لن تنال من وحدتهم.

وقال الملك، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات".

وأضاف: "ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

وقدم الملك تعازيه لذوي القتلى، متمنيًا الشفاء للمصابين، ومشددًا على أن "دم الأردني غالٍ، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد".

المصدر / عمان/ فلسطين أون لاين: