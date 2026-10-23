العجرمي لـ"فلسطين أون لاين": وعود بإدخال الدقيق إلى غزة يوم الأحد

غزة/ يحيى اليعقوبي:

أفاد رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي، بأن 7 مخابز تجارية فتحت أبوابها اليوم الجمعة، فيما استمر إغلاق وتوقف 12 مخبزا تجاريا عن العمل نتيجة عدم إدخال الاحتلال للدقيق للقطاع التجاري منذ عشرة أيام.

وقال العجرمي لموقع "فلسطين أون لاين"، الجمعة، إن هناك 21 مخبزا مدعومة بالسولار والدقيق من برنامج الغذاء العالمي لا زالت تعمل وتقدم نحو 150 طنا من الخبز المجاني يوميا والذي يوزع على مخيمات الإيواء.

وأشار إلى أن هناك وعود تجارية لإدخال الدقيق يوم الأحد - والتي في حال دخلت ستنتهي أزمة الدقيق - لافتا، إلى أنه ومنذ عشرة أيام لم يدخل أي كيس دقيق لقطاع غزة، ولا يوجد تخزين كافٍ في القطاع؛ لأن الكميات المدخلة محدودة ومحسوبة.

وبين العجرمي أن الاحتياج اليومي للدقيق في القطاع يبلغ 450 طنًا، لكن الاحتلال يسمح بإدخال 225 طنا لصالح برنامج الأغذية العالمي، ونحو 220 طنا للتجار وأحيانا تقل هذه الكمية، ما يؤدي لحدوث نقص وتهديد في حال إغلاق المعابر.

وأضاف: "أي يوم إغلاق يتسبب بأزمة؛ لأن الكمية المدخلة لا تكفي بالأصل للاحتياج اليومي ولا تسمح بالتخزين"، لافتا إلى أن القطاع التجاري طالب بإدخال 370 طنا يوميا إلا أن الاحتلال لم يسمح لذلك.

وتوقفت العديد من المخابز عن العمل، خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى حدوث ازدحام أمام المخابز التجارية والنقاط التي لا زالت تعمل وتوزع الخبز، وسط خشية من الأهالي من استمرار الأزمة والدخول بموجة "مجاعة ثالثة".

وبالرغم من الوعود المستمرة بفتح المعابر، إلا أنه لم تصدر قرارات مؤكدة من الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية خاصة الدقيق.