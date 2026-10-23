الدوحة تجمع أبطال القارات من جديد

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة المحطات الختامية من بطولة كأس القارات للأندية 2026، للعام الثالث على التوالي، في تأكيد جديد على مكانة قطر في استضافة أبرز الأحداث الكروية العالمية.

ومن المقرر أن تحتضن الدوحة المباريات الثلاث الأخيرة من البطولة أيام 9 و12 و16 ديسمبر/كانون الأول 2026، وسط ترقب لمواجهات تجمع أبطال القارات في صراع على اللقب العالمي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن ملعب جاسم بن حمد سيستضيف مباراتي ديربي الأمريكتين يوم 9 ديسمبر، وكأس التحدي يوم 12 ديسمبر، فيما يحتضن استاد أحمد بن علي في الريان المباراة النهائية يوم 16 ديسمبر.

وتجمع مباراة ديربي الأمريكتين بين تولوكا المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وبطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لعام 2026، على أن يواجه الفائز فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بطل دوري أبطال أفريقيا، في كأس التحدي، لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وسيكون باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب النسخة الماضية وبطل دوري أبطال أوروبا، الطرف الأول في المباراة النهائية، منتظرًا هوية منافسه الذي سيحصل على بطاقة العبور بعد تجاوز المواجهتين السابقتين.

وتستضيف قطر الأدوار الختامية للبطولة للعام الثالث تواليًا، بعدما احتضنت نهائي نسختي 2024 و2025، في إطار استمرار حضورها على خارطة استضافة البطولات الكروية الكبرى.

المصدر / الدوحة/ فلسطين أون لاين: