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الاحتلال يعتقل خطيب الأقصى ويبعده عن المسجد أسبوعا

23 أكتوبر 2026 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
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خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة.

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة، عقب انتهاء صلاة الجمعة، قبل أن تفرج عنه لاحقًا، بعد تسليمه قرارًا بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع، دون توضيح الأسباب.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا الشيخ أبو جمعة فور انتهاء الصلاة، واقتادوه إلى أحد مراكز الشرطة القريبة من المسجد الأقصى، في البلدة القديمة بالقدس.

وجاء الاعتقال عقب خطبة تناول فيها الشيخ أبو جمعة أهمية التمسك بالأرض والدفاع عنها، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى.

ولاحقًا، أفرجت شرطة الاحتلال عن الشيخ أبو جمعة، بعد تسليمه قرارًا بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع، دون الكشف عن أسباب القرار، وفق ما أفادت به مصادر محلية في دائرة الأوقاف بالقدس.

وشهدت السنوات الأخيرة اعتقال شرطة الاحتلال عددًا من خطباء المسجد الأقصى، وإصدار قرارات بإبعادهم عنه.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #خطيب الأقصى #المسجد الأقصى المبارك

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