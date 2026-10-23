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"رادع" تعلن اعتقال 4 عملاء تلقوا تدريبات عسكرية إسرائيلية

23 أكتوبر 2026 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
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المليشيات المتعاونة مع الاحتلال.

أعلنت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية، اعتقال أربعة عملاء تلقوا تدريبات في قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عمليات الخطف والاغتيال، محذّرةً من احتمال تنفيذ عمليات أمنية بتوجيه مباشر من الاحتلال خلال المرحلة المقبلة.

وقالت القوة، في بيان، الجمعة، إنها رصدت تدريب ضباط الاحتلال عناصر من العصابات العميلة على مهارات تنفيذ عمليات الخطف والاغتيال، مرجّحةً أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات أمنية بإشراف وتوجيه مباشر من الاحتلال.

وأضافت أنها اعتقلت أربعة من هؤلاء العملاء، موضحةً أن ثلاثة منهم أُلقي القبض عليهم عقب إحباط محاولة اختطاف أحد المقاومين، فيما جرى استدراج الرابع إلى كمين أمني.

وأشارت إلى أنها ستكشف قريبًا عن "قائمة العار"، التي تضم أسماء عملاء الاحتلال الذين تلقوا تدريبات في قواعد جيشه، ومن بينهم أشخاص قالت إنهم تورطوا في جرائم خطف واغتيال وقعت مؤخرًا.

ودعت قوة "رادع" المواطنين إلى مساندة الأجهزة الأمنية، مؤكدة أهمية الوعي والمسؤولية الوطنية في مواجهة الأنشطة التجسسية، سواء عبر تعميم بطاقة "مطلوب لأمن المقاومة" أو الإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتعلق بالأشخاص المطلوبين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #قوة رادع #مليشيات الاحتلال

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