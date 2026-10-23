فيدان: خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار تقوض الثقة بالنظام الدولي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن خروقات "إسرائيل" اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقوض الثقة بالنظام الدولي، مؤكدا أن إيصال المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال يجب أن يكونا أولوية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لدى افتتاح "مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة"، الذي انطلق اليوم الجمعة في فندق بالمدينة التركية.

وأشار فيدان إلى أن العالم يواجه حالة متزايدة من انعدام الثقة على المستوى العالمي، وأن شعوب مناطق عديدة باتت تواجه صراعات مسلحة رغم أن السلام كان مقبولا على مدى سنوات طويلة.

وأضاف أن السنوات القليلة الماضية شهدت استمرار صراعات متعددة في مناطق مختلفة من العالم، ما أثر في طرق تجارية وبحرية بالغة الأهمية، فيما أصبحت خروقات وقف إطلاق النار "أمرا روتينيا".

ولفت إلى تزايد الكلفة الإنسانية لهذه الصراعات، قائلا إن الأمم المتحدة تقدر أن نحو ربع سكان العالم يعيشون في مناطق نزاع.

وأضاف: "يفقد مدني حياته كل 12 دقيقة نتيجة هذه الصراعات، وهناك أكثر من 100 مليون شخص نزحوا قسرا، ونحو 40 بالمئة منهم، للأسف، من الأطفال".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن تداعيات المأساة الإنسانية تظهر بشكل أكثر وضوحا في فلسطين.

وقال: "الاحتلال مستمر في غزة والضفة الغربية ويواجه بالإفلات من العقاب"، مضيفا أن "خروقات القوات الإسرائيلية اليومية لوقف إطلاق النار تقلل الثقة بالنظام الدولي وتخلق حالة من انعدام الثقة".

ودعا فيدان إلى ضرورة منح الأولوية لوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال بشكل خاص.

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: