حزب الله يبارك عملية الخليل

بارك حزب الله اللبناني، العملية الفدائية التي نفذها مقاومان فلسطينيان في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عند حاجز "فرش الهوى" وأدت إلى سقوط قتلى وإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحزب، في بيان، الجمعة، أن العملية تمثل ردًا طبيعيًا ومشروعًا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وإبادة وتدمير وتدنيس للمقدسات.

وأدان الحزب استمرار مشاريع الاستيطان والهدم والتجريف في الضفة الغربية والقدس، الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا أن الفلسطينيين الذين يواجهون هذه الجرائم بصبر وثبات، لن يتخلوا عن أرضهم ومقدساتهم، وسيظلون متمسكين بحقوقهم ومواصلين طريق المقاومة حتى تحرير أرضهم، مهما بلغت التضحيات والأثمان.

وتقدم "حزب الله" بالتعزية والتبريك إلى الشعب الفلسطيني وعائلتي الشهيدين، معربًا عن ثقته بأن محاولات الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه ودفعه إلى الاستسلام ستبوء بالفشل أمام صموده وثباته وتضحيات أبنائه وتمسكه بحقوقه ورفضه للظلم والطغيان.