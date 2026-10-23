خطيب الأقصى يؤكد أهمية الرباط في المسجد وباحاته

أدى عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والتشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك، بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال بكثافة في شوارع مدينة القدس وبوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت العشرات من المصلين وحررت هوياتهم وفحصها.

ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية عند مداخل بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، للحد من وصول المصلين للمسجد ومنعت العشرات من الشبان الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة، بعد أداء صلاة الجمعة، واقتادته إلى باب السلسلة ومركز شرطة الاحتلال.

وأكد الشيخ خالد أبو جمعة خلال الخطبة، أهمية الرباط في المسجد الأقصى والحفاظ عليه، قائلاً: "رباطنا بحاجة إلى مقومات تدعم وجوده وتقوي صموده، وهذا لا يتأتى إلا بتوحيد الصف وجمع الكلمة والموقف".

وأوضح أن الرباط بحاجة إلى طاعة، مضيفاً "احرصوا على طاعة الله ومحبته والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الطاعة في وقت الشدة والكرب أحب إلى الله".

وقال أبو جمعة "إن ذكرنا لأهمية الرباط نابع من تجذرنا وتمسكنا بحقنا في أرضنا، هذه أرض الآباء والأجداد ورثناها وراثة ربانية ووصية نبوية، وهو واجب عقدي إيماني شرعي لا مناص للتخلي عنه أو الفرار منه".

وختم "إننا متجذرون في أرضنا تجذر تينها وزيتونها برباط يبث روحاً في جسد المكان في المسجد الأقصى، وما ذلك إلا ليربطنا بقبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد عليه السلام، برباط أزلي إلى يوم القيامة".

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: