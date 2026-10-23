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بارك عملية الخليل.. "أبو عبيدة" يدعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه المحتل

23 أكتوبر 2026 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"

دعا الناطق باسم كتائب عز الدين القسام "أبو عبيدة"، إلى الانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي، عقب عملية إطلاق النار التي استهدفت برجًا عسكريًا شمال غربي مدينة الخليل، وأسفرت عن إصابة ستة جنود إسرائيليين واستشهاد منفذيها.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب، الجمعة، "نبارك عملية الخليل البطولية التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة المحتلة، وندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه المحتل الغاصب دفاعًا عن أقصاهم وأسراهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الذين يرفضون الظلم والاستسلام".

وكان ستة جنود إسرائيليين أصيبوا، الجمعة، في عملية إطلاق نار استهدفت برجًا عسكريًا إسرائيليًا قرب مستوطنة "تيلم" شمال غربي الخليل، فيما استشهد منفذا العملية عقب اشتباك مسلح استمر لأكثر من 20 دقيقة.

وذكرت القناة العبرية "11" أن اثنين من الجنود المصابين في حالة خطر شديد.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#أبو عبيدة #عملية الخليل #جماهير شعبنا

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