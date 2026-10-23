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"رادع" تعلن اعتقال 4 عملاء تدربوا مع الاحتلال وتتوعد بنشر "قائمة العار"

23 أكتوبر 2026 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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اعتقال 4 عملاء تلقوا تدريبات داخل قواعد الاحتلال

كشفت قوة "رادع" الأمنية، اليوم الجمعة، عن رصدها عمليات تدريب مكثفة ينفذها ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي لعناصر من العصابات العميلة، شملت مهارات تنفيذ عمليات الخطف والاغتيال، مرجحةً أن تشهد المرحلة المقبلة محاولات لتنفيذ عمليات أمنية بتوجيه مباشر من الاحتلال.

وأعلنت القوة، في بيان صحفي، عن اعتقال أربعة عملاء ممن تلقوا تدريبات ميدانية داخل قواعد جيش الاحتلال؛ حيث ضُبط ثلاثة منهم عقب إحباط محاولة اختطاف استهدفت أحد المقاومين، فيما تم استدراج العميل الرابع وإلقاء القبض عليه في كمين أمني محكم.

وتوعدت "رادع" بالكشف القريب عن "قائمة العار"، التي تضم أسماء عملاء الاحتلال المتورطين والمتدربين في القواعد العسكرية الإسرائيلية، بمن فيهم عناصر شاركوا في جرائم خطف واغتيال وقعت خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت القوة رهانها على وعي الشعب الفلسطيني والمسؤولية الوطنية في إسناد الأجهزة الأمنية، سواء عبر تداول وتعميم بطاقات "مطلوب لأمن المقاومة"، أو من خلال الإبلاغ الفوري والتواصل بتقديم أي معلومات تتعلق بالعملاء المطلوبين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملاء #قائمة العار #رادع

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