الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 9 مواطنين من القدس وقلقيلية ونابلس والخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت بلدات في محافظتي سلفيت ونابلس، وشددت إجراءاتها العسكرية على الحواجز، وأغلقت مداخل محافظة الخليل ومخارجها.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مرورهما عبر حاجز جبع العسكري شمالي المدينة، دون معرفة هويتهما حتى الآن.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها التعسفية على الحاجز منذ مساء أمس الخميس، وأعاقت حركة المواطنين لساعات طويلة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشارها في حي غياظة.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم نادر بلبيسي، وحمزة الفول، وعكرمة علبه، ووسام حجار، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد محمود عبيد من منطقة الضاحية شرقي المدينة، خلال اقتحام المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما احتجزت عددًا منهم وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سالم شرقي نابلس، وداهمت المقبرة وفتشتها، وأزالت لافتات تحمل صور الشهداء من شوارع البلدة.

كما اقتحمت بلدة عزموط شرقي المدينة، وداهمت منزلًا وسرقت منه مبلغًا ماليًا ومفتاح شاحنة.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غربي المحافظة، بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها.

أما في الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، هما جمال الدين الحريبات من قرية بيت الروش جنوب غربي المحافظة، ومحمد زيتون الحلايقة من بلدة الشيوخ شرقيها.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في مخيم العروب، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات أخرى.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الحواجز والبوابات الحديدية المقامة على مداخل محافظة الخليل ومخارجها، ومنعت المواطنين من التنقل.

المصدر / فلسطين أون لاين