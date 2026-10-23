3 شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية على غزة

استُشهد 3 مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع القبة غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفادت مصادر طبية بارتقاء الشابين عمر عوض الله، معتز النمر، عقب صاروخ إسرائيلي استهدف دراجة نارية خلف عيادة سويدي النصر شمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خانيونس جنوبي القطاع، تزامنًا مغ قصف مدفعي شرقي دير البلح وسط القطاع.

وفي شمالي القطاع، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عملية نسف في تل الزعتر شمالي مدينة غزة تزامنًا مع عمليتي نسف لما تبقى من منازل المواطنين شرق مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغت 1,538 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 5,498، مشيرة إلى انتشال جثامين 841 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، أمس الخميس.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,498 شهيدا و175,616 مصابا.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: