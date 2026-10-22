استشهد إثر قصف مركبته في غزة.. "الداخلية" تنعى أحد أفرادها

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الشهيد مساعد أول فؤاد عايد الغولة (28 عامًا)، من مرتبات إدارة شرطة مكافحة المخدرات، الذي ارتقى مساء اليوم الخميس، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبته في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، أثناء عودته من مهمة عمل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الاستهداف أسفر أيضًا عن إصابة ضابط آخر من إدارة شرطة مكافحة المخدرات.

وأدانت الوزارة الجريمة، مطالبة بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي، ووقف استهداف جهاز الشرطة الذي يؤدي مهامًا مدنية واضحة في خدمة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين