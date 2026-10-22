فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تكليف مدير تنفيذي وفني لاتحاد كرة الطائرة في غزة

فيروس جديد يصيب البشر.. تعرّف التفاصيل

مركز حقوقي يحذر من مخاطر البرد على حياة 9400 أسير فلسطيني

4 شهداء وإصابة مع اشتداد القصف على غزة

تصوغه أمريكا و"إسرائيل".. ألبانيز: "مجلس السلام" يفتقر للتمثيل الفلسطيني

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

حماس تنفي مزاعم إعلام عبري بتهديدها بتكرار هجوم 7 أكتوبر

تحذير من توقف المخابز خلال 48 ساعة

مركز: "الصليب الأحمر" يكشف 127 أسيراً غزيًّا كانوا في عداد المفقودين

قافلة الحرية الأميركية تتجه إلى واشنطن للمطالبة بوقف تمويل "إسرائيل"

تكليف مدير تنفيذي وفني لاتحاد كرة الطائرة في غزة

22 أكتوبر 2026 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
...
قرر مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة تكليف الكابتن عبد الرحمن طافش بمهام المدير التنفيذي والدكتور أحمد صالح بمهام المدير الفني للاتحاد في قطاع غزة
غزة/ فلسطين أون لاين:

قرر مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة تكليف الكابتن عبد الرحمن طافش بمهام المدير التنفيذي، والدكتور أحمد صالح بمهام المدير الفني للاتحاد في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الإداري والفني، وتطوير منظومة اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار ضمن توجهات الاتحاد الرامية إلى تعزيز العمل المؤسسي، والاستفادة من الكفاءات الرياضية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكرة الطائرة الفلسطينية، وتوسيع حضورها، ودعم الأندية واللاعبين في المحافظات الجنوبية.

وجاء اختيار الدكتور أحمد صالح لتولي منصب المدير الفني، استناداً إلى خبرته المتخصصة في لعبة الكرة الطائرة، وسنوات عمله الطويلة ضمن لجان الاتحاد، وهو ما أكسبه معرفة واسعة بالجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب خبرته في العمل المؤسسي ومساهماته في خدمة اللعبة وتطويرها.

في المقابل، استند اختيار الكابتن عبد الرحمن طافش لتولي منصب المدير التنفيذي إلى مسيرته الرياضية الحافلة، بصفته لاعباً ومدرباً سابقاً، وما حققه من إنجازات وبطولات على المستوى المحلي، إلى جانب تسجيل نتائج مميزة على الصعيد العربي، الأمر الذي يعكس خبرته الميدانية وإلمامه بمتطلبات اللعبة واحتياجات الأندية واللاعبين.

ويأمل الاتحاد أن تسهم هذه التكليفات في تعزيز التنسيق بين الجوانب الإدارية والفنية، وتفعيل البرامج التطويرية، والاستفادة من الكوادر الرياضية القادرة على خدمة مسيرة الكرة الطائرة الفلسطينية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، حيث تبرز الحاجة إلى جهود مضاعفة لإعادة تنشيط اللعبة، ودعم الأندية واللاعبين، والحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي، وصولاً إلى بناء مرحلة جديدة من التطوير والنهوض بالكرة الطائرة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #اتحاد كرة الطائرة #مدير تنفيذي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة