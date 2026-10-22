تكليف مدير تنفيذي وفني لاتحاد كرة الطائرة في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين:

قرر مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة تكليف الكابتن عبد الرحمن طافش بمهام المدير التنفيذي، والدكتور أحمد صالح بمهام المدير الفني للاتحاد في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الإداري والفني، وتطوير منظومة اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار ضمن توجهات الاتحاد الرامية إلى تعزيز العمل المؤسسي، والاستفادة من الكفاءات الرياضية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكرة الطائرة الفلسطينية، وتوسيع حضورها، ودعم الأندية واللاعبين في المحافظات الجنوبية.

وجاء اختيار الدكتور أحمد صالح لتولي منصب المدير الفني، استناداً إلى خبرته المتخصصة في لعبة الكرة الطائرة، وسنوات عمله الطويلة ضمن لجان الاتحاد، وهو ما أكسبه معرفة واسعة بالجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب خبرته في العمل المؤسسي ومساهماته في خدمة اللعبة وتطويرها.

في المقابل، استند اختيار الكابتن عبد الرحمن طافش لتولي منصب المدير التنفيذي إلى مسيرته الرياضية الحافلة، بصفته لاعباً ومدرباً سابقاً، وما حققه من إنجازات وبطولات على المستوى المحلي، إلى جانب تسجيل نتائج مميزة على الصعيد العربي، الأمر الذي يعكس خبرته الميدانية وإلمامه بمتطلبات اللعبة واحتياجات الأندية واللاعبين.

ويأمل الاتحاد أن تسهم هذه التكليفات في تعزيز التنسيق بين الجوانب الإدارية والفنية، وتفعيل البرامج التطويرية، والاستفادة من الكوادر الرياضية القادرة على خدمة مسيرة الكرة الطائرة الفلسطينية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، حيث تبرز الحاجة إلى جهود مضاعفة لإعادة تنشيط اللعبة، ودعم الأندية واللاعبين، والحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي، وصولاً إلى بناء مرحلة جديدة من التطوير والنهوض بالكرة الطائرة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين