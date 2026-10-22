4 شهداء وإصابة مع اشتداد القصف على غزة

استُشهد 4 مواطنين، بينهم فتاة، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح تباينت بين الخطيرة والحَرِجة، الخميس، جراء سلسلة غارات جوية وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار صريح لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي تفاصيل التطورات الميدانية وسط القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن محمد عطا حلاوة إثر قصف إسرائيلي استهدف شرق مقبرة الشوباني غربي مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، استُشهد المواطن أحمد محمد أحمد بركة جراء استهداف إسرائيلي قرب مفترق الشؤون الاجتماعية بحي الأمل غربي مدينة خان يونس، فيما أصيبت سيدة بنيران جيش الاحتلال قرب البوابة الشرقية لمجمع ناصر الطبي.

أما في شمال القطاع ومدينة غزة، فقد استُشهدت الفتاة رفيف رائد لبد برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا.

كما استُشهد مواطنان إثر استهداف مركبة قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوا جنوب غربي غزة.

وفي استهداف آخر، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 13 إصابة بينهم حالة خطيرة جراء قصف استهدف مواطنين قرب صيدلية "أرض الشنطي" شمالي المدينة.

وتتزامن هذه الاستهدافات مع قصف منازل وممتلكات للمواطنين، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة المبرمة منذ أكتوبر العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين